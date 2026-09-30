Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verbilligt sich am Mittwochmittag
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 23,23 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 23,23 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'657 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 23,22 GBP. Bei 23,41 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 386'929 Standard Chartered-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 23,64 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 41,82 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,758 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,42 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
16:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verbilligt sich am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
28.09.26
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in London: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Zuversicht in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX tiefer -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts geht. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf positivem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.