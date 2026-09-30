Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verbilligt sich am Mittwochmittag

Die Standard Chartered-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 23,23 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'657 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 23,22 GBP. Bei 23,41 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 386'929 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 23,64 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 41,82 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,758 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,42 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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