Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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29.09.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 23,40 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 23,40 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,50 GBP zu. Bei 23,38 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 86'017 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2026 auf bis zu 23,56 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,68 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,52 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,762 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,58 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.67 Mrd. GBP – eine Minderung von -2,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.88 Mrd. GBP eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,42 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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