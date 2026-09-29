Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 23,40 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'677 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 23,60 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,38 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 909'799 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 23,60 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2026). Mit einem Zuwachs von 0,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 42,24 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,762 USD aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,42 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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