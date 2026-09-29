Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag höher

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 23,39 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'720 Punkten notiert. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,50 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,38 GBP. Zuletzt wechselten via London 296'315 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2026 markierte das Papier bei 23,56 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,73 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 42,22 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,762 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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