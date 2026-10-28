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28.10.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Zuletzt konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 4,7 Prozent auf 21,13 GBP.
Um 09:28 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 21,13 GBP nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'662 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,23 GBP. Bei 21,08 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 302'904 Standard Chartered-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,88 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,72 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 30,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,757 USD. Am 29.07.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Standard Chartered am 11.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,41 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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