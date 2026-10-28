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28.10.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered legt am Nachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 20,80 GBP zu.
Das Papier von Standard Chartered konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 3,0 Prozent auf 20,80 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'697 Punkten tendiert. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,23 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,08 GBP. Bisher wurden heute 3'172'499 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Am 01.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 23,64 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 13,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 14,72 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.
Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,757 USD je Standard Chartered-Aktie. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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