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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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28.09.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagvormittag kaum bewegt

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagvormittag kaum bewegt

Die Aktie von Standard Chartered zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Standard Chartered-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,12 GBP an der Tafel.

Standard Chartered
25.42 CHF 1.09%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Standard Chartered-Aktie im London-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 23,12 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'724 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 23,34 GBP. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 23,00 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,32 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 154'076 Stück.

Bei einem Wert von 23,44 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,38 Prozent hinzugewinnen. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,52 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 41,54 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,762 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.88 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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