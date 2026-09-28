Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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28.09.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 23,45 GBP.
Das Papier von Standard Chartered konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 23,45 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'752 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 23,56 GBP. Bei 23,32 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 841'905 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2026 bei 23,56 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,47 Prozent. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,52 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,762 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.88 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,42 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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