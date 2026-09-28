Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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28.09.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagmittag stärker
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 23,22 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 23,22 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'718 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 23,36 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,32 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 458'897 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Bei 23,44 GBP markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 0,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,762 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,64 Prozent zurück. Hier wurden 7.67 Mrd. GBP gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,42 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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