Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag freundlich

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 21,55 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'825 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 21,74 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,61 GBP. Zuletzt wurden via London 76'079 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,62 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 4,73 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 13,52 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 59,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,761 USD belaufen. Am 29.07.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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