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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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28.08.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Standard Chartered
23.74 CHF 2.06%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 21,72 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'816 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,77 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 21,61 GBP. Bisher wurden via London 662'910 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 4,14 Prozent zulegen. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 37,78 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,761 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Standard Chartered gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 GBP je Aktie in den Büchern standen. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.67 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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