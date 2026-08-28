Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered stabilisiert sich am Freitagmittag

Die Standard Chartered-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 21,46 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'812 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,74 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,44 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,61 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 271'457 Standard Chartered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2025 Kursverluste bis auf 13,52 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,03 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,761 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,58 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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