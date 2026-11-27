Um 12:28 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 19,48 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'692 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 19,55 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,32 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 499'687 Stück.

Am 01.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (14,72 GBP). Mit Abgaben von 24,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,802 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Am 28.10.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,51 GBP gegenüber 0,33 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.99 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.53 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,46 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance

Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher

CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden