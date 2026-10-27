Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Standard Chartered-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 20,12 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'679 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bei 20,19 GBP. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 19,31 GBP ein. Bei 19,50 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 2'352'022 Stück.

Am 01.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 14,26 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,757 USD aus. Am 29.07.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 GBP je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 7.67 Mrd. GBP, gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,64 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,41 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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