Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Im London-Handel kam die Standard Chartered-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 21,82 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'835 Punkten steht. Bei 21,89 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,77 GBP ein. Bei 21,77 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71'556 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 22,62 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 3,67 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,06 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,761 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7.67 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um -2,64 Prozent verringert.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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