Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 21,51 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'773 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,48 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 21,77 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 610'197 Standard Chartered-Aktien.

Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,62 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,52 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 37,17 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,761 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.88 Mrd. GBP gelegen.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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