Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 21,51 GBP ab.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 21,51 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'773 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,48 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 21,77 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 610'197 Standard Chartered-Aktien.
Am 05.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,62 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,52 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 37,17 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,761 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.88 Mrd. GBP gelegen.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.
In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
27.08.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Standard Chartered Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Standard Chartered (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered kommt am Vormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.