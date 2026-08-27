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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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27.08.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 21,59 GBP abwärts.

Standard Chartered
23.26 CHF -1.65%
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Die Standard Chartered-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 21,59 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'825 Punkten steht. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,48 GBP ein. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,77 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 352'136 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 4,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 59,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,761 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.88 Mrd. GBP gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,40 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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