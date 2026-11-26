|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag stärker
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 19,07 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 19,07 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 19,28 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,17 GBP. Bisher wurden heute 375'474 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 23,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). 24,00 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,72 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,802 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.53 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.99 Mrd. GBP ausgewiesen.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
16:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Gewinne in London: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Börse London: Zum Handelsende Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.