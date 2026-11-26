Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 19,07 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 19,28 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,17 GBP. Bisher wurden heute 375'474 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 23,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). 24,00 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,72 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,802 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.53 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.99 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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