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26.11.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Donnerstagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 19,11 GBP.
Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 16:28 Uhr 2,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'626 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,28 GBP an. Bei 19,17 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2'034'892 Standard Chartered-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 19,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,72 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 22,95 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,802 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,51 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,33 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.99 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 25.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,46 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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