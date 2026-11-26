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26.11.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 2,8 Prozent auf 19,13 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 19,28 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,17 GBP. Zuletzt wechselten via London 833'882 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 19,08 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,72 GBP. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 29,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,802 USD aus. Standard Chartered liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.99 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 7.53 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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