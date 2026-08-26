Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Die Standard Chartered-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 21,42 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'879 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 21,62 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 21,37 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 21,52 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196'782 Stück gehandelt.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 5,60 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 36,90 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,761 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,64 Prozent zurück. Hier wurden 7.67 Mrd. GBP gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,40 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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