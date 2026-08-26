Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered legt am Mittwochnachmittag zu

Das Papier von Standard Chartered konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 21,69 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'913 Punkten notiert. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,75 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 21,52 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 909'746 Standard Chartered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2026 auf bis zu 22,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,761 USD. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,40 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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