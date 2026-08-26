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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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26.08.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag gefragt

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag gefragt

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 21,56 GBP.

Standard Chartered
23.65 CHF 1.59%
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Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 12:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'874 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 21,65 GBP. Bei 21,52 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 490'767 Standard Chartered-Aktien.

Am 05.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 4,92 Prozent wieder erreichen. Bei 13,52 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,761 USD aus. Standard Chartered veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 7.67 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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