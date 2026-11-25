Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 19,48 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'518 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 19,39 GBP. Bei 19,50 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130'605 Standard Chartered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2026 auf bis zu 23,64 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,72 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,42 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,802 USD aus. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.99 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Standard Chartered dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,46 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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