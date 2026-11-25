Die Standard Chartered-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 18,81 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'467 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 18,74 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,50 GBP. Bisher wurden via London 1'943'075 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2026 auf bis zu 23,64 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 20,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 14,72 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,72 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,802 USD. Standard Chartered liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,51 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,33 GBP je Aktie eingefahren. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.99 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,46 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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