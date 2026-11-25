Die Standard Chartered-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 19,14 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'502 Punkten realisiert. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 19,12 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 19,50 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 773'978 Stück.

Am 01.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 23,54 Prozent wieder erreichen. Bei 14,72 GBP fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 23,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,802 USD. Am 28.10.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,51 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,33 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.53 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.99 Mrd. GBP ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 19.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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