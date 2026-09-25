Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered schiebt sich am Vormittag vor

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 22,92 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'732 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 22,96 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 22,88 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'685 Standard Chartered-Aktien.

Am 19.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,44 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,52 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 41,03 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,762 USD aus. Standard Chartered gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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