Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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25.09.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 22,98 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 22,98 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'676 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie legte bis auf 23,18 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,88 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1'153'327 Stück.
Am 19.09.2026 markierte das Papier bei 23,44 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,98 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 13,52 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,762 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,42 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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