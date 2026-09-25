Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered reagiert am Mittag positiv

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 23,06 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'713 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 23,06 GBP. Bei 22,88 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 469'101 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Bei 23,44 GBP erreichte der Titel am 19.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 41,39 Prozent wieder erreichen.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,762 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.67 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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