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25.08.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verteuert sich am Dienstagvormittag

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verteuert sich am Dienstagvormittag

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 22,09 GBP zu.

Standard Chartered
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Um 09:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 22,09 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,14 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,04 GBP. Zuletzt wechselten via London 57'338 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,62 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,52 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 63,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,756 USD belaufen. Am 29.07.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.67 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umsetzen können.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,40 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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