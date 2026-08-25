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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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25.08.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagnachmittag Verlust reich

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 21,49 GBP.

Standard Chartered
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 21,49 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'869 Punkten steht. Bei 21,35 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,04 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'128'871 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 22,62 GBP. Mit einem Zuwachs von 5,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,52 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 59,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,756 USD. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.88 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,40 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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