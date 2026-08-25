Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered fällt am Mittag

Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 21,79 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'867 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,72 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 22,04 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 472'888 Standard Chartered-Aktien.

Am 05.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,62 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,81 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 37,98 Prozent wieder erreichen.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,756 USD belaufen. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.67 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umsetzen können.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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