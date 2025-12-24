Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.12.2025 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 18,00 GBP.

Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 18,00 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 9'883 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 17,99 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,01 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 49'158 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,12 GBP erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,73 GBP. Mit einem Kursverlust von 51,50 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,465 USD. Am 30.10.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 GBP, nach 0,28 GBP im Vorjahresvergleich. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.53 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.20 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 19.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,21 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com