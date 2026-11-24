Die Standard Chartered-Aktie kam im London-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,10 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'478 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 20,17 GBP. Die grössten Abgaben verzeichnete die Standard Chartered-Aktie bis auf 20,07 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,17 GBP. Bisher wurden heute 98'943 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 23,64 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,61 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,72 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,77 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,802 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.99 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.53 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 19.02.2027 gerechnet. Standard Chartered dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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