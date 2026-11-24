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24.11.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verliert am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 2,3 Prozent auf 19,64 GBP.
Um 16:28 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 2,3 Prozent auf 19,64 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'486 Punkten steht. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 19,60 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,17 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 1'279'838 Aktien.
Am 01.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP an. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 16,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 14,72 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,802 USD. Am 28.10.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei 0,51 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,33 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.99 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Standard Chartered am 19.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,46 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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