Um 12:28 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 19,74 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'463 Punkten liegt. Bei 19,70 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,17 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 493'889 Stück.

Bei einem Wert von 23,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 14,72 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,802 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 28.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent auf 7.99 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.53 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,46 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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