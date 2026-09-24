Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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24.09.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag schwächer
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 22,65 GBP.
Um 09:28 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,65 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'689 Punkten steht. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,57 GBP. Bei 22,67 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 71'251 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2026 bei 23,44 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,49 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,52 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 40,33 Prozent sinken.
Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,762 USD je Aktie ausschütten. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 GBP je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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