Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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24.09.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagnachmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 22,72 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 22,72 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'730 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,46 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 22,67 GBP. Bisher wurden heute 946'091 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Am 19.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,44 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 3,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,762 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umgesetzt.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,42 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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