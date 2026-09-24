Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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24.09.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Standard Chartered
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 22,57 GBP ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 22,57 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'711 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,46 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 22,67 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 537'949 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.09.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,52 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 67,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,762 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.88 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,42 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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