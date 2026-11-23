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23.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered legt am Vormittag zu
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 19,40 GBP zu.
Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 19,40 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'358 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 19,58 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,54 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 243'056 Standard Chartered-Aktien.
Bei einem Wert von 23,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 21,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 14,72 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 31,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,802 USD je Aktie ausschütten. Standard Chartered liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,33 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,18 Prozent auf 7.99 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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