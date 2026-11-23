Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 19,53 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'403 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,58 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 19,54 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 838'494 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2026 markierte das Papier bei 23,64 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 21,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,72 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,61 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,802 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 28.10.2026. Es stand ein EPS von 0,51 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.99 Mrd. GBP gegenüber 7.53 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Standard Chartered.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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