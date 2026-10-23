Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag billiger

Um 16:28 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 19,36 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'649 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Standard Chartered-Aktie bis auf 19,20 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,90 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'077'571 Standard Chartered-Aktien.

Bei 23,64 GBP markierte der Titel am 01.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2025 auf bis zu 13,87 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,36 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,757 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie verdient. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.67 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,41 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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