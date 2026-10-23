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23.10.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 19,54 GBP abwärts.
Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 19,54 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'670 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,51 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 19,90 GBP. Zuletzt wechselten via London 513'247 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2026 markierte das Papier bei 23,64 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,01 Prozent. Bei 13,87 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 40,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,757 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,41 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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