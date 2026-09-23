Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag in Grün

Um 09:28 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 22,90 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'749 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 23,00 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,92 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 177'780 Aktien.

Bei 23,44 GBP markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 2,36 Prozent zulegen. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,52 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 40,98 Prozent sinken.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,762 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 GBP, nach 0,54 GBP im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7.67 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um -2,64 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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