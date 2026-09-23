Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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23.09.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verteuert sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 22,91 GBP zu.
Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 16:28 Uhr 1,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'735 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 23,05 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,92 GBP. Bisher wurden heute 909'842 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 23,44 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 41,01 Prozent sinken.
Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,762 USD je Aktie ausschütten. Standard Chartered veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,58 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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