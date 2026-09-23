Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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23.09.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Mittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 22,96 GBP nach oben.
Um 12:28 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 22,96 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'719 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,05 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,92 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 569'088 Standard Chartered-Aktien.
Bei 23,44 GBP markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,762 USD aus. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,58 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,42 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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