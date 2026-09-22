Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagvormittag mit Einbussen

Um 09:28 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 22,82 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'750 Punkten steht. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,71 GBP nach. Mit einem Wert von 23,16 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 253'613 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 23,44 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2026). Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 2,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 40,76 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,765 USD aus. Standard Chartered gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.67 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,42 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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