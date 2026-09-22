Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gibt am Nachmittag ab

Die Standard Chartered-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 22,81 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'735 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 22,54 GBP. Mit einem Wert von 23,16 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1'894'744 Stück.

Am 19.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 2,69 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,75 Prozent.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,765 USD je Standard Chartered-Aktie. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.67 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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