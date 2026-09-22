Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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22.09.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 23,11 GBP ab.
Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 23,11 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'761 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 22,54 GBP. Bei 23,16 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 1'070'967 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Bei 23,44 GBP markierte der Titel am 19.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 13,52 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,765 USD je Standard Chartered-Aktie. Standard Chartered veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,42 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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