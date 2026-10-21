Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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21.10.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered legt am Mittwochvormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 20,43 GBP.
Das Papier von Standard Chartered legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 20,43 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'711 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 20,72 GBP. Bei 20,66 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 177'206 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Am 01.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 23,64 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,84 GBP fiel das Papier am 23.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 47,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,757 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -2,64 Prozent zurück. Hier wurden 7.67 Mrd. GBP gegenüber 7.88 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.
In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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